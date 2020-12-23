Более 39 трлн рублей будет выделено за три года на реализацию единого национального плана, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

«При подготовке единого плана была проведена большая работа, в Центре национальных проектов были сформированы 25 межведомственных рабочих групп. В них вошли сотни человек почти из всех министерств и ведомств. Они тщательно рассматривали все детали, осуществляли декомпозицию национальных целей развития… На реализацию единого плана выделяются серьезные ресурсы: в следующие три года — более 39 триллионов рублей, или около 13 триллионов рублей в год», — рассказал Мишустин.