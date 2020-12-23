Правительство России планирует ежегодно выдавать 700 млн рублей кредитов субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) по пониженной процентной ставке. Об этом сообщил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

«(Предполагается) повышение доступности льготных кредитов по пониженной процентной ставке — семь и менее процентов. Планируется выдавать в год по 700 миллиардов рублей таких кредитов, охватывая ежегодно 11—13 тысяч компаний МСП. За четыре года охват этой программой составит не менее двух миллионов человек», — сказал он.