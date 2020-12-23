Средние ставки по ипотеке в России по итогам года будут ниже 8%, притом что такого показателя планировалось достичь в 2024 году, сообщил в среду вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на заседании Госсовета.

«По итогам года мы видим, что средние ставки по ипотеке будут ниже 8%. Такого значения они должны были достигнуть только в 2024 году согласно вашему указу от 2018 года. В этом году этот показатель будет исполнен досрочно», — сказал он, обращаясь к президенту России Владимиру Путину.

Вице-премьер отметил, что во многом этому способствовала программа льготной ипотеки, которая оказалась очень эффективной. Он уточнил, что она позволила привлечь в экономику около триллиона рублей при незначительных субсидиях из бюджета, которые уже вернулись в виде налогов. При этом он заметил, что налогов от строительства по итогам 11 месяцев в бюджет поступило больше, чем годом ранее.

Хуснуллин также добавил, что работа по снижению ставок будет продолжена, дальнейшим ориентиром будет показатель в 6% годовых.

Правительство в рамках антикризисных мер запустило весной текущего года программу субсидирования процентных ставок по ипотеке до 6,5%. Изначально она действовала до 1 ноября 2020 года, однако позже была продлена до 1 июля 2021-го. Министр финансов Антон Силуанов говорил, что решение о ее дальнейшей судьбе будет принято в конце первого полугодия следующего года.