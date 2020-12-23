Активное применение санкций правительством США серьезно подрывает ценность доллара как средства сбережения и с годами приведет к сокращению использования данной валюты. Об этом сообщил зампред Банка России Алексей Заботкин в ходе конференции.

«Активное использование режима санкций в последние годы, которое осуществлялось администрацией США, серьезно подрывает ценность доллара США как надежного средства сбережения и средства оплаты», — сказал он.

Заботкин добавил, что с годами это приведет к сокращению использования доллара, «и это то, чему Россия много лет уделяет большое внимание».

По его словам, в ближайшие годы санкционный фон не претерпит изменений в лучшую сторону, что станет причиной большего использования национальной валюты в двусторонних расчетах.

Во вторник, 22 декабря, Министерство торговли США и его Бюро по вопросам промышленности и безопасности опубликовали новый список компаний и организаций из России и Китая, попавших под запрет на покупку определенных видов американских товаров и технологий. Перечень в общей сложности состоит из 103 позиций, часть из которых дублируется. В российскую часть перечня наряду с корпорациями и предприятиями вошли Служба внешней разведки и Минобороны РФ, а также медико-санитарная часть ГУ МВД России по Нижегородской области.