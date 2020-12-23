Управляющие компании (УК) будут обязаны ежемесячно раскрывать на своих сайтах основную информацию о паевых инвестиционных фондах (ПИФах): доходность, инвестиционные риски, комиссии, крупнейшие позиции в активах. Делать это надо будет в стандартной и простой для понимания форме паспорта продукта — единого ключевого информационного документа.

Такие требования установлены в указании регулятора , которое зарегистрировал Минюст России. Они вступят в силу с 1 октября 2021 года.

Кроме того, УК должны публиковать на сайтах сведения о событиях, которые могут существенно повлиять на стоимость паев.

«Новые требования направлены на защиту прав инвесторов и позволят им легко в едином источнике получить информацию, важную для принятия обоснованных решений, как при приобретении паев ПИФов, так и при оценке результатов деятельности УК. Для самих УК снизится регуляторная нагрузка, поскольку устаревшие нормы об обязательной публикации сведений об УК и ПИФах не только на сайтах, но и в печатных изданиях отменяются», — поясняется в указании ЦБ.

Аналогичные требования устанавливаются к раскрытию информации об акционерных инвестиционных фондах.