Количество активных частных инвесторов на Мосбирже за год выросло в четыре раза — до 1,3 млн человек, сообщил на встрече с журналистами председатель правления биржи Юрий Денисов.

«В ноябре очень активными были клиенты — физические лица, по мере большего понимания рынка активно ведут трансакции. На текущий момент у нас активных клиентов 1,3 миллиона человек — это тех, кто делает сделку хотя бы один раз в месяц. Их количество выросло за год в четыре раза. Это говорит о том, что происходит не только открытие, но и наполнение счетов, физлица осознанно принимают решение и активно торгуют на этом рынке», — сказал он.

«Если мы отмотаем больше чем на два года назад, то к активным счетам относился почти каждый десятый, а сейчас мы говорим про 15% активных счетов. Общее количество (частных инвесторов. — Прим. ред.) удвоилось год к году», — в свою очередь указал финансовый директор биржи Максим Лапин.

Денисов также отметил, что с начала 2020 года на биржу пришли рекордные 4,7 млн новых частных инвесторов, то есть больше, чем суммарно за все предыдущие годы, а их общее количество достигло 8,5 млн человек; с начала запуска индивидуальных инвестсчетов (ИИС) их открыли 3,4 млн человек, в том числе в 2020 году открыто 1,7 млн ИИС.