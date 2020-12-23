Большинство россиян в этом году останутся без годовых премий (56%), причем половина заявили, что это обычное дело, показало исследование HeadHunter.



Согласно исследованию, только 9% россиян в этом году получат премию в полном объеме, еще 6% — частично. Также 6% респондентов заявили, что не получат премию в этом году, хотя обычно ее выплачивают. Около трети респондентов (30%) еще не знают, будет ли компания выплачивать им годовую премию.

Выше всего доля тех, кто получит полную премию, — в сфере добычи сырья (27%) и госсекторе (18%). В госсекторе также самая высокая доля тех, кто в этом году премию не получит, хотя обычно получает, — таких 18%. Наименьшая доля тех сотрудников, кто получит полную премию, приходится на представителей сферы искусства и массмедиа, гостинично-ресторанного бизнеса и продаж — всего по 4%.

Среди регионов наиболее высока доля тех, кто получит новогоднюю премию в полном объеме, — в Иркутской (17%), Ленинградской (16%), Томской (13%) и Ярославской областях (13%). Меньше всего повезло жителям Свердловской и Омской областей — только 4% жителей этих регионов получат на Новый год полную премию.