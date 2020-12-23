Госдума на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении правительственный законопроект, предоставляющий возможность включать в электронную трудовую книжку записи о стаже до 2020 года.

«Законопроектом предусмотрена возможность для граждан обратиться в органы Пенсионного фонда России с заявлением о включении в свой индивидуальный лицевой счет сведений о трудовой деятельности за периоды работы (профессиональной служебной деятельности) до 1 января 2020 года, записи о которых содержатся в трудовой книжке», — говорится в пояснительной записке.

При реализации документа, уверены в Кабмине, произойдет не дублирование данных, а дополнение индивидуального лицевого счета работника в ПФР информацией обо всех должностях (профессиях), по которым он осуществлял трудовую деятельность, его переводах, соответствующих приказах, основаниях увольнения.

«Включение в индивидуальный лицевой счет периодов трудового стажа (профессиональной службы) до 1 января 2020 года, записи о которых содержатся в трудовой книжке, предоставит гражданину более высокий уровень сохранности данных о его трудовой деятельности в сравнении с бумажным документом, упростит для граждан процедуру представления информации о трудовом стаже при трудоустройстве или по месту требования», — считают в правительстве.

По мнению Кабмина, инициатива упрощает взаимодействие работника и работодателя при дистанционной работе. «Таким образом, законопроектом расширяются возможности для реализации прав граждан в сфере электронного взаимодействия», — отмечается в сопроводительных материалах.