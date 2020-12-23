Цены на отдых для россиян в 2021 году, скорее всего, будут пересмотрены в сторону увеличения, сообщила журналистам исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

«В 2021 году цены точно будут пересмотрены, на уровне 2020 года они вряд ли сохранятся», — сказала она. Доходность российских туроператоров в 2020 году снизилась на 60%, а потери индустрии составили более 1,3 трлн рублей.

«В 2021 году российской индустрии туризма придется пересмотреть цены, так как покрыть за счет продаж все убытки 2020 года невозможно. Понятно, что все предприятия будут ориентироваться на реальную покупательную способность, никому не нужно отпугивать туристов. Но также понятно, что на уровне 2020 года цены вряд ли сохранятся», — пояснила она.

По словам Ломидзе, в АТОР прогнозируют три сценария развития туриндустрии в 2021 году, все три напрямую зависят от ситуации с коронавирусом. Общим для всех сценариев станет повышение цен.

«При пессимистичном сценарии, когда количество заболевших не уменьшается, вакцинация окажется не очень эффективной, страны по-прежнему ограничивают въезд и выезд, а также внутри регионов, сохраняется довольно грустная ситуация. Тем не менее даже при самом плохом раскладе количество желающих куда-то поехать, чтобы сменить картинку, будет составлять как минимум 40%. Это люди, которые готовы поехать куда-либо при любых обстоятельствах», — отметила Ломидзе.

При этом по сценариям может произойти закрытие мелких и средних компаний. А крупные и нишевые будут увеличивать долю как прямых продаж, так и продаж в премиальном сегменте. Доля самостоятельных туристов будет расти. При пессимистичном сценарии премиальный сегмент будет повышаться, в бюджетном сегменте цены повышаться не будут, а экономсегмент будет подстраиваться под конъюнктуру рынка и спроса.

При умеренно оптимистичном сценарии, если вакцинация будет проходить хорошо и страны будут открывать границы, выиграют компании, которые смогут предложить онлайн-продажи и быстрые отмены или замены купленных туров. При умеренно оптимистичном сценарии цены вырастут от 10% до 15%.

При оптимистистичном сценарии в начале апреля начнется снятие ограничений странами, уже в сентябре уровень продаж вернется к уровню 2017 года, а к декабрю антиковидные ограничения будут полностью сняты. «При оптимистичном сценарии, когда возникает конкуренция с зарубежными направлениями, между регионами, цены будут повышены незначительно, может быть, до 10% в среднем по внутрироссийскому рынку», — пояснила Ломидзе. Она добавила, что более 50 тыс. человек либо остались без работы, либо ушли из отрасли туризма в РФ из-за пандемии.

«Снижение общего потока туристов в сфере внутреннего туризма составило 35—40%», — сказала она. В прошлом году россияне совершили 68 млн внутренних поездок, в этом — 40 млн поездок, уточнила Ломидзе. При этом вырос спрос на премиальные объекты размещения. «Тенденция, на наш взгляд, сохранится», — добавила она.