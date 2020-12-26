Металлинвестбанк внедрил в интернет-банке для предпринимателей METIB Business Online сервис проверки контрагентов — «Светофор», сообщили в банке.



«В каждом из сценариев «Светофор» собирает информацию из 62 официальных источников: ЕГРЮЛ/ЕГРИП, реестров ФНС, ФССП, Росреестра и других. Сервис мгновенно сообщает факты, которые влияют на проведение платежа. Напротив названия контрагента загорается цветной сигнал — так визуализируются результаты проверки. Красные сигналы обозначают наиболее существенные данные: сведения о банкротствах и ликвидации организации. Желтые информируют о фактах, которые требуют повышенного внимания (смена адреса и директора, долги по налогам)», — добавили в «Контуре».

Зеленые сигналы показывают критерии жизненной активности компании и говорят о благоприятных результатах.



По итогам проверки сервис формирует экспресс-отчет. Если данные заставляют сомневаться в надежности контрагента, у клиента банка есть возможность вовремя отменить платеж или отложить его.