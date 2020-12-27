Годовая инфляция в Москве в ноябре 2020 года несколько ускорилась и составила 3,5% (3,2% в октябре), свидетельствуют расчеты Банка России на основе данных Росстата. Влияние на динамику оказывали временные факторы, в том числе ужесточение противокоронавирусных ограничений, ослабление рубля в предыдущие месяцы и снижение предложения на отдельных продовольственных рынках. Вместе с тем снизился спрос на зимнюю одежду, благодаря чему рост цен на нее замедлился.



Годовой прирост цен на продовольственные товары в Москве ускорился и составил в ноябре 3,9% (в октябре — 3,4%). Прирост цен в сегменте непродовольственных товаров ускорился, составив в Москве в ноябре 4,3% (4,1% в октябре). Некоторые производители автомобилей испытывали дефицит и сложности с поставками, одновременно с этим на авторынке наблюдался повышенный спрос на фоне курсовой волатильности. Все эти факторы способствовали ускорению роста цен на легковые автомобили как отечественных, так и импортных производителей.

«На фоне пандемии у населения возросла потребность в профилактике и поддержании иммунитета, это повысило спрос на отдельные витаминные и лекарственные препараты, из-за чего в ноябре ускорился годовой прирост цен на эти товары. Однако пандемия повлияла на спрос и с другой стороны: из-за продления удаленной работы офисных сотрудников снизился спрос на зимнюю одежду, благодаря чему рост цен на нее замедлился», — говорится в сообщении пресс-службы Банка России по ЦФО.

Рост цен на услуги в Москве ускорился до 2% в ноябре с 1,9% в октябре. Ухудшение эпидемической ситуации повлекло ужесточение ограничительных мер в столице, в том числе ограничения по заполняемости зрительного зала в кинотеатрах в ноябре снизили с 50% до 25%. Отсутствие пропорционального падения спроса и желание кинотеатров покрыть выпадающие доходы повлекли ускорение прироста цен на билеты. Вновь введенные ограничения затронули и студентов, которых в ноябре перевели на дистанционное обучение. В результате отток иногородних студентов из столицы вызвал рост спроса на услуги железнодорожного транспорта, соответственно, ускорились темпы подорожания билетов на поезда дальнего следования.



Инфляция в Москве сложилась ниже уровня инфляции в Центральном федеральном округе (ЦФО), где произошло повышение на 0,4 процентного пункта до 4,2% в ноябре.



По прогнозу Банка России, в условиях проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 3,5—4% в 2021 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.