Мосгорсуд продлил до 25 марта срок ареста экс-министру Открытого правительства России Михаилу Абызову по делу о хищении 4 млрд рублей, сообщили РАПСИ в пресс-службе суда.

«Мосгорсуд удовлетворил ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей Абызова до 25 марта 2021 года», — сказал собеседник агентства.

На такой же срок под арестом останутся и другие фигуранты дела: бывший гендиректор группы RU-COM Николай Степанов, его заместитель Максим Русаков, экс-глава компании СИБЭКО Александр Пелипасов, экс-гендиректор АО «Региональные электрические сети» Сергей Ильичев и директор по экономике и финансам АО «РЭМиС» Галина Фрайденберг.

В середине августа Следственный комитет России завершил расследование дела экс-министра и других обвиняемых.

По данным следствия, Абызов, являясь бенефициарным владельцем ряда офшорных коммерческих организаций, создал и возглавил преступное сообщество: действуя в соучастии с иными лицами, он похитил мошенническим путем денежные средства в размере 4 млрд рублей, принадлежащие ОАО «Сибирская энергетическая компания» и ОАО «Региональные электрические сети». Эти компании осуществляют производство и передачу электроэнергии на территории Новосибирской области. Впоследствии похищенные деньги были выведены за рубеж.

«Факт легализации Абызовым и другими обвиняемыми денежных средств удалось установить благодаря эффективному взаимодействию с Росфинмониторингом и при содействии компетентных органов Республики Кипр», — уточнили в Следственном комитете РФ.