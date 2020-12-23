Госдума на пленарном заседании в среду приняла законопроект, которым вводится возможность дистанционной регистрации сим-карт и блокировки утерянных мобильных телефонов по номеру IMEI.

Документ также вводит понятие идентификатора мобильного устройства (IMEI). Абонент получит право внести его в учетную запись в ЕСИА. При потере или краже телефон может быть отключен по заявлению владельца.

Также устанавливается, что при дистанционном заключении договоров об оказании услуг связи с использованием простой электронной подписи физические лица идентифицируются с использованием единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА) и единой биометрической системы.

Кроме того, законом предусматривается создание информационной системы мониторинга для соблюдения операторами связи обязанности по проверке достоверности сведений об абоненте и сведений о пользователях услугами связи абонента.