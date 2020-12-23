Рубль завершил основную валютную сессию среды укреплением к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.



Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск понизился на 97 копеек к предыдущему закрытию и составил 74,935 рубля. С начала торговой сессии было проведено 48,1 тыс. сделок на 2,7 млрд долларов, диапазон котировок составил 74,855—75,845 рубля за доллар.

Курс евро на тот же момент времени равнялся 91,325 рубля, уменьшившись на 90 копеек по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено 6,9 тыс. сделок на 362,8 млн евро по курсам от 91,285 до 92,45 рубля за евро.

Рубль, который утром и днем показывал нисходящую динамику, под вечер перешел к активному росту, замечает аналитик ИК «Фридом Финанс» Валерий Емельянов.

«Американская валюта потеряла за считанные минуты около 1 рубля, европейская — порядка 90 копеек. Сейчас они держатся вблизи отметок 74,9 и 91,4 соответственно. Текущие значения выглядят более равновесными, чем утренние уровни среды. В течение четверга и пятницы стоит ожидать консолидации доллара в диапазоне 74,5—75 рубля, евро — в коридоре 91—91,5 рубля», — комментирует эксперт.