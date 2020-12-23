Госдума на заседании в среду, 23 декабря, поддержали в первом чтении расширение перечня целей предоставления ипотечного кредита, который можно будет погасить за счет средств государственной поддержки. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

В частности, законопроектом в список предлагается включить строительство на территории РФ объекта индивидуального жилищного строительства; приобретение по договору купли-продажи на территории РФ у юридического или физического лица объекта ИЖС, строительство которого не завершено; приобретение на территории РФ доли (долей) в праве общей собственности на жилое помещение или земельный участок, предоставленный для ИЖС.



Также в список предлагается добавить оплату (внесение) паевого взноса члена ЖСК, осуществляющего строительство на земельном участке, предоставленном ему в безвозмездное срочное пользование из муниципальной или государственной собственности, или созданного в соответствии с ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»; приобретение на территории РФ жилых помещений в рамках специальных региональных программ; приобретение указанных объектов с ремонтом, а также если средства ипотечного кредита предоставлены на приобретение жилья и его страхование и страхование ответственности заемщика; приобретение объектов недвижимости со страхованием заемщика по договору личного страхования, заключенному в целях обеспечения исполнения обязательств заемщика по ипотечному жилищному кредиту.

Обратиться за такой поддержкой граждане смогут после госрегистрации права собственности на недвижимость, доли или регистрации ипотеки.