Владельцы привилегированных акций банка «Возрождение» считают несправедливыми рассматриваемые коэффициенты обмена на акции БМ-Банка, пишет «Коммерсант» . Управляющая компания (УК) «Арсагера», владеющая бумагами, направила обращение наблюдательному совету ВТБ и жалобу в адрес ЦБ. Планируется обмен из расчета одна акция БМ-Банка на 1,5 обыкновенной или на четыре привилегированные акции «Возрождения». В УК оценили потенциальный ущерб для владельцев привилегированных акций в 600—650 млн рублей.

Компания просит набсовет ВТБ воздержаться от установления разных коэффициентов конвертации. По оценке УК, ВТБ, владеющий обыкновенными акциями «Возрождения», приобретет одну акцию БМ-Банка за 1 180 рублей, а владелец привилегированных — почти за 3 146 рублей. В письме в департамент противодействия недобросовестным практикам ЦБ УК «Арсагера» просит регулятора защитить их права и не одобрять установление разных коэффициентов.

В ВТБ считают «преждевременным комментировать данную тему», так как «процедура и ценовые параметры интеграции банка еще не утверждены». Вместе с тем там указывают, что по закону «стоимость ценных бумаг для целей конвертации определяется на основе отчета независимого оценщика». При этом акционеры в случае несогласия с реорганизацией компании могут «продать свои акции по средневзвешенной рыночной цене».

По мнению юристов, приводимый в письме УК пример распределения имущества между акционерами при ликвидации банков не совсем корректный. Стоит цель рассчитаться с кредиторами и распределить оставшееся имущество между акционерами пропорционально размеру их пакета — в рассматриваемом кейсе можно провести параллель с обязательным предложением или принудительным выкупом акций по требованию мажоритарного акционера, отметили юристы. Собеседник на финансовом рынке отметил, что оценщик может принимать во внимание установленную дивидендную доходность бумаг. В частности, по «префам» «Возрождения» она закреплена в размере 20% от номинальной стоимости (2 рубля на одну акцию), что делает невозможным оценку обычных и привилегированных бумаг по одной цене.