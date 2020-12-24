Взносы по негосударственному пенсионному обеспечению (НПО) негосударственных пенсионных фондов (НПФ) в этом году могут сравняться с выплатами по добровольным программам, и если положение в секторе не изменится, стоит ожидать уже превышения выплат, пишет «Коммерсант». Это следует из оценки «Эксперт РА». Также растущий объем выплат негосударственных пенсий по НПО «почти полностью нивелирует приток новых средств на рынок». Это новая ситуация, с которой столкнулся рынок НПФ, — ранее взносы по НПО всегда покрывали выплаты.
На десять крупнейших фондов приходится 89% всех обязательств по добровольным программам. За три квартала 2020 года в них поступило на 9,5% меньше взносов, чем за тот же период 2019 года, пояснили в «Эксперт РА». Отрицательная динамика взносов связана с сокращением поступлений в рамках корпоративных пенсионных программ. По мнению аналитиков, на это повлияли последствия затяжного кризиса в отрасли на фоне стагнации корпоративного сегмента.
Сейчас число работодателей, готовых финансировать прибавку к пенсии сотрудников, в стране почти не растет. Основной приток взносов обеспечивают несколько десятков крупных предприятий с госучастием, уровень проникновения программ во многих из них уже достиг своего предела, отметили в «Эксперт РА». Одновременно в сегменте НПО растут выплаты клиентам — с 2013 по 2020 год они удвоились. По оценке агентства, в этом году выплаты могут составить около 100 млрд рублей, тогда как новые взносы — лишь около 106 млрд рублей.
По словам младшего директора «Эксперт РА» Артема Афонина, с падением доходностей инвестиций на фоне низких ставок через несколько лет можно будет ожидать и сокращения объема резервов НПФ. Отсутствие перспектив в обязательном пенсионном страховании, считает эксперт, начало массовых выплат в сегменте и сокращение пенсионных резервов могут привести к маргинализации рынка частных фондов, активы которых существенно снизятся, а также ударить по индустрии вокруг них.