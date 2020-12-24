Взносы по негосударственному пенсионному обеспечению (НПО) негосударственных пенсионных фондов (НПФ) в этом году могут сравняться с выплатами по добровольным программам, и если положение в секторе не изменится, стоит ожидать уже превышения выплат, пишет «Коммерсант» . Это следует из оценки «Эксперт РА». Также растущий объем выплат негосударственных пенсий по НПО «почти полностью нивелирует приток новых средств на рынок». Это новая ситуация, с которой столкнулся рынок НПФ, — ранее взносы по НПО всегда покрывали выплаты.

На десять крупнейших фондов приходится 89% всех обязательств по добровольным программам. За три квартала 2020 года в них поступило на 9,5% меньше взносов, чем за тот же период 2019 года, пояснили в «Эксперт РА». Отрицательная динамика взносов связана с сокращением поступлений в рамках корпоративных пенсионных программ. По мнению аналитиков, на это повлияли последствия затяжного кризиса в отрасли на фоне стагнации корпоративного сегмента.

Сейчас число работодателей, готовых финансировать прибавку к пенсии сотрудников, в стране почти не растет. Основной приток взносов обеспечивают несколько десятков крупных предприятий с госучастием, уровень проникновения программ во многих из них уже достиг своего предела, отметили в «Эксперт РА». Одновременно в сегменте НПО растут выплаты клиентам — с 2013 по 2020 год они удвоились. По оценке агентства, в этом году выплаты могут составить около 100 млрд рублей, тогда как новые взносы — лишь около 106 млрд рублей.

По словам младшего директора «Эксперт РА» Артема Афонина, с падением доходностей инвестиций на фоне низких ставок через несколько лет можно будет ожидать и сокращения объема резервов НПФ. Отсутствие перспектив в обязательном пенсионном страховании, считает эксперт, начало массовых выплат в сегменте и сокращение пенсионных резервов могут привести к маргинализации рынка частных фондов, активы которых существенно снизятся, а также ударить по индустрии вокруг них.