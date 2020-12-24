Телефонные и онлайн-мошенники за 2020 год заработали на россиянах около 150 млрд рублей, пишет «Коммерсант», ссылаясь на BrandMonitor. По данным компании, мошенники получили 66 млрд рублей, выдавая себя за представителей финансовых организаций по телефону и снимая деньги через банкоматы, 46,5 млрд рублей было заработано на фиктивных медицинских услугах, а 18,6 млрд рублей принесли фишинговые сайты и несуществующие интернет-магазины. Разговоры с фиктивными медработниками оказались самыми дорогостоящими: в среднем заработок на этой форме составил более 50 тыс. рублей с человека. Псевдобанковские сотрудники получали около 27 тыс. рублей за один раз с карт обманутых собеседников или около 15 тыс. рублей через банкоматы.
В опросе IDF Eurasia приняли участие более 3 тыс. человек по всей России.
По предварительным оценкам «Лаборатории Касперского», речь может идти о десятках миллиардов рублей. Большое количество инцидентов в русскоязычном сегменте Интернета было связано со скамом, то есть с онлайн-мошенничеством, при котором злоумышленники обещают пользователю денежное вознаграждение, для получения которого ему нужно уплатить комиссию, отметили эксперты. Собеседник в одной из компаний отмечает, что суммы заработков мошенников можно назвать «космическими» даже по сравнению, например, с объемом чистой прибыли, которую ВТБ планирует заработать по итогам 2020 года — 70—75 млрд рублей.
Наиболее часто жертвами телефонных преступников становятся мужчины.
В первом полугодии 2020 года Банк России заблокировал более 9,7 тыс. мошеннических телефонных номеров, что в четыре раза больше аналогичного периода прошлого года, следует из отчетности ЦБ.
По данным «Лаборатории Касперского», в России в 2020 году среди всех входящих с неизвестных номеров доля спама составила 63%, а доля звонков с подозрением на мошенничество — 5,9%.