Телефонные и онлайн-мошенники за 2020 год заработали на россиянах около 150 млрд рублей, пишет «Коммерсант» , ссылаясь на BrandMonitor. По данным компании, мошенники получили 66 млрд рублей, выдавая себя за представителей финансовых организаций по телефону и снимая деньги через банкоматы, 46,5 млрд рублей было заработано на фиктивных медицинских услугах, а 18,6 млрд рублей принесли фишинговые сайты и несуществующие интернет-магазины. Разговоры с фиктивными медработниками оказались самыми дорогостоящими: в среднем заработок на этой форме составил более 50 тыс. рублей с человека. Псевдобанковские сотрудники получали около 27 тыс. рублей за один раз с карт обманутых собеседников или около 15 тыс. рублей через банкоматы.

Исследование: 58% жертв телефонных мошенников сами переводят им деньги В опросе IDF Eurasia приняли участие более 3 тыс. человек по всей России.

По предварительным оценкам «Лаборатории Касперского», речь может идти о десятках миллиардов рублей. Большое количество инцидентов в русскоязычном сегменте Интернета было связано со скамом, то есть с онлайн-мошенничеством, при котором злоумышленники обещают пользователю денежное вознаграждение, для получения которого ему нужно уплатить комиссию, отметили эксперты. Собеседник в одной из компаний отмечает, что суммы заработков мошенников можно назвать «космическими» даже по сравнению, например, с объемом чистой прибыли, которую ВТБ планирует заработать по итогам 2020 года — 70—75 млрд рублей.

ОТП Банк составил социальный портрет жертвы телефонных мошенников Наиболее часто жертвами телефонных преступников становятся мужчины.

В первом полугодии 2020 года Банк России заблокировал более 9,7 тыс. мошеннических телефонных номеров, что в четыре раза больше аналогичного периода прошлого года, следует из отчетности ЦБ.

По данным «Лаборатории Касперского», в России в 2020 году среди всех входящих с неизвестных номеров доля спама составила 63%, а доля звонков с подозрением на мошенничество — 5,9%.