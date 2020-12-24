📰 Более половины россиян (54%) под бой курантов загадают здоровья, еще четверть (23%) — окончания пандемии, пишут «Известия» . Материальные мечты в этом году отступили на третье место, но почти каждый десятый житель страны (9%) надеется на финансовое благополучие. Таковы результаты опроса Института социального анализа и прогнозирования (ИНСАП) РАНХиГС. А вот уехать в другую страну или сменить дистанционный формат обучения на очный желающих среди опрошенных не нашлось. Специалисты считают, что пандемия обобщила мечты наших соотечественников.

📰 АФК «Система» Владимира Евтушенкова купит группу «Электрозавод», пишет РБК . Об этом говорится в сообщении «Системы» на Лондонской фондовой бирже. Завершить сделку планируется до конца 2020 года, ее сумма составит 24,7 млрд рублей. Планируется, что «Система» предоставит для сделки до 11 млрд рублей, для оплаты остальной части привлекут сторонних частных партнеров. Соглашение о покупке заключило аффектированное с «Системой» ООО «Мегаполис Инвест», эта компания купит 64,37% в АО «Электрозавод» и 100% ООО «Элетрокомбинат», входящего в эту группу. Совладельцами этих компаний, по данным СПАРК, через цепочку компаний выступают Владимир Татура, Мария Шаталова, Олег Макаревич, Артем Ходас.

📰 Появление рекламы в Telegram может помочь мессенджеру окупить расходы на серверы и трафик, но, вероятно, платформа не будет делиться заработком с блогерами, считают опрошенные «Известиями» эксперты. По их мнению, если сервис будет делиться с владельцами пабликов доходами от рекламы, то это может стимулировать приход новых блогеров и компаний на площадку, а также поможет увеличить аудиторию уже существующих каналов. Из новых сервисов, скорее всего, появится мессенджер для бизнеса с расширенными платными функциями. В первую очередь Telegram запустит финансовые сервисы, которые разрабатывались для экосистемы TON — магазины, перевод средств, монетизация пользовательских данных, считают эксперты.

📰 Во время режима самоизоляции и удаленной работы 20% компаний из России столкнулись с увольнениями топ-менеджеров из-за возросшей нагрузки, пишет РБК . Об этом говорится в исследовании «Ростелеком-Солар». Больше всего пострадал малый и средний бизнес. Основной причиной увольнений среди руководителей стал напряженный рабочий график: 63% опрошенных отметили увеличение продолжительности рабочего дня, 50% — перегрузки из-за двукратного роста количества онлайн-совещаний, а 46% — работу в выходные. В «Ростелекоме» связали разницу уровня «выгорания» руководства в крупных и небольших компаниях прежде всего с организационными отличиями в этих бизнес-сегментах.

📰 Большинству участников российского рынка удалось адаптироваться к новым реалиям, но кризис вынуждает компании экономить, в том числе на сотрудниках, пишет РБК . Таковы результаты опросов руководителей российских компаний, которые провели независимо друг от друга Deloitte и PwC. Пессимизм топ-менеджеров ослабел до «рекордно низкого уровня», поскольку, оглядываясь на тяжелые события марта, многие полагают, что в ближайшее время столь же сильных шоков не ожидается, отмечает Deloitte. В банковской сфере доля оптимистичных ожиданий в целом выше, чем в других отраслях. Темпы роста финансовых показателей оказались существенно выше ожиданий благодаря отсрочке при уплате кредитов для малых и средних предприятий, возможности для банков кредитовать предприятия в сфере транспорта и туризма без ухудшения оценок их финансового положения, реструктуризации кредитов физлиц и организаций, считают эксперты.

