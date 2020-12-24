На фоне пандемии коронавируса в 2020 году в сфере здравоохранения появилось 50 новых миллиардеров. Об этом сообщил журнал Forbes, чьи данные приводит РБК.
Их состояние увеличилось благодаря росту стоимости акций компаний, разрабатывающих вакцины или занимающихся поставкой медицинского оборудования. Большинство новых миллиардеров живут в Китае, где произошла первая вспышка коронавируса.
По версии издания, в числе новых миллиардеров, разбогатевших во время пандемии, оказались:
- Угур Шахин (4,2 млрд долларов) — гендиректор немецкой биотехнологической компании BioNTech, которая в партнерстве с американской Pfizer разработала вакцину от коронавируса с объявленной эффективностью 95%;
- Стефан Бансель (4,1 млрд долларов) — глава американской компании Moderna, разработавшей вакцину от коронавируса, использование которой, как и препарата Pfizer, уже одобрили в США;
- Юань Липин (4,1 млрд долларов) — бывшая жена председателя правления компании Shenzhen Kangtai Biological Products (один из ведущих производителей вакцин в Китае) Ду Вэйминя, получившая после развода 24% компании;
- Ху Кун (3,9 млрд долларов) — глава и владелец примерно половины акций китайской компании Contec Medical Systems (производит медицинское оборудование, в том числе небулайзеры, стетоскопы и тонометры), выведенной в августе на биржу Шэньчжэня;
- Карл Хансен (2,9 млрд долларов) — глава канадской компании AbCellera, которая с помощью искусственного интеллекта и технологий машинного обучения ищет наиболее перспективные методы лечения заболеваний с использованием антител;
- сооснователь, владелец 3,5% Moderna Тимоти Спрингер (2 млрд долларов), активно инвестирующий и в ряд других биотехнологических компаний;
- Серджио Стеванато (1,8 млрд долларов) — глава итальянской компании Stevanato Group, которая является вторым по величине производителем стеклянных флаконов в мире (по данным Forbes, ее тара будет использоваться более чем для 40 вакцин от коронавируса).
По итогам 2020 года более 2,2 тыс. миллиардеров в мире стали богаче на 1,9 трлн долларов, сообщил Forbes. Совокупное состояние всех миллиардеров оценивается в 11,4 трлн долларов — это на 20% больше, чем их совокупное состояние на 31 декабря 2019 года. Основной причиной увеличения богатства обладателей миллиардных состояний стал рост на фондовых рынках, который продолжался в течение года.
Больше всего за год выросло состояние основателя главы SpaceX и Tesla Илона Маска — на 110 млрд долларов, до 137 млрд. Он поднялся на третье место среди богатейших людей мира. Рост состояния Маска обеспечили акции Tesla Motors, которые подорожали на 630%.
Самый богатый человек мира Джефф Безос увеличил свой капитал в 2020 году на 67,5 млрд долларов, доведя его до 182 млрд.