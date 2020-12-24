На фоне пандемии коронавируса в 2020 году в сфере здравоохранения появилось 50 новых миллиардеров. Об этом сообщил журнал Forbes, чьи данные приводит РБК .

Их состояние увеличилось благодаря росту стоимости акций компаний, разрабатывающих вакцины или занимающихся поставкой медицинского оборудования. Большинство новых миллиардеров живут в Китае, где произошла первая вспышка коронавируса.

По версии издания, в числе новых миллиардеров, разбогатевших во время пандемии, оказались:

Угур Шахин (4,2 млрд долларов) — гендиректор немецкой биотехнологической компании BioNTech, которая в партнерстве с американской Pfizer разработала вакцину от коронавируса с объявленной эффективностью 95%;

Стефан Бансель (4,1 млрд долларов) — глава американской компании Moderna, разработавшей вакцину от коронавируса, использование которой, как и препарата Pfizer, уже одобрили в США;

Юань Липин (4,1 млрд долларов) — бывшая жена председателя правления компании Shenzhen Kangtai Biological Products (один из ведущих производителей вакцин в Китае) Ду Вэйминя, получившая после развода 24% компании;

Ху Кун (3,9 млрд долларов) — глава и владелец примерно половины акций китайской компании Contec Medical Systems (производит медицинское оборудование, в том числе небулайзеры, стетоскопы и тонометры), выведенной в августе на биржу Шэньчжэня;

Карл Хансен (2,9 млрд долларов) — глава канадской компании AbCellera, которая с помощью искусственного интеллекта и технологий машинного обучения ищет наиболее перспективные методы лечения заболеваний с использованием антител;

сооснователь, владелец 3,5% Moderna Тимоти Спрингер (2 млрд долларов), активно инвестирующий и в ряд других биотехнологических компаний;

Серджио Стеванато (1,8 млрд долларов) — глава итальянской компании Stevanato Group, которая является вторым по величине производителем стеклянных флаконов в мире (по данным Forbes, ее тара будет использоваться более чем для 40 вакцин от коронавируса).

По итогам 2020 года более 2,2 тыс. миллиардеров в мире стали богаче на 1,9 трлн долларов, сообщил Forbes. Совокупное состояние всех миллиардеров оценивается в 11,4 трлн долларов — это на 20% больше, чем их совокупное состояние на 31 декабря 2019 года. Основной причиной увеличения богатства обладателей миллиардных состояний стал рост на фондовых рынках, который продолжался в течение года.

Больше всего за год выросло состояние основателя главы SpaceX и Tesla Илона Маска — на 110 млрд долларов, до 137 млрд. Он поднялся на третье место среди богатейших людей мира. Рост состояния Маска обеспечили акции Tesla Motors, которые подорожали на 630%.



Самый богатый человек мира Джефф Безос увеличил свой капитал в 2020 году на 67,5 млрд долларов, доведя его до 182 млрд.