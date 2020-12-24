Количество выданных автокредитов по итогам ноября 2020 года выросло на 19,1% по сравнению с ноябрем прошлого года и составило 88,5 тыс. Об этом говорится в сообщении Национального бюро кредитных историй (НБКИ) и аналитического агентства «Автостат». Рост связан, прежде всего, с окончанием в ноябре госпрограмм льготного автокредитования и стремлением граждан успеть взять кредиты на приобретение автомобилей по улучшенным условиям до 30 ноября. В сравнении с предыдущим месяцем количество выданных автокредитов сократилось на 1,2%.

Объем рынка новых легковых автомобилей, согласно данным «Автостата», в ноябре 2020 года снизился на 4,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 131,5 тыс. единиц.

Наибольшее количество автокредитов было выдано в Москве (6,7 тыс. ед.), Санкт-Петербурге (5,2 тыс. ед.), Московской области (5,1 тыс. ед.), а также в республиках Татарстан (4,2 тыс. ед.) и Башкортостан (3,9 тыс. ед.).

Самую серьезную динамику роста количества выданных автокредитов продемонстрировали Кировская (плюс 78,9%), Ульяновская (плюс 37,2%), Нижегородская (плюс 34,3%), Омская (плюс 31,5%) области, а также Пермский край (плюс 30,9%). Единственным регионом из топ-30, в котором было отмечено снижение показателя, стала Кемеровская область (минус 29,6%). В Москве и Санкт-Петербурге рост выдачи составил 8,8% и 14,6% соответственно.