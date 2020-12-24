Федеральный бюджет на будущий год носит социально ориентированный характер, несмотря на спад в экономике, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, подводя итоги осенней сессии.

«Мы с вами приняли закон о бюджете, он принимался в непростых условиях спада экономики. Да, этот закон дефицитен. Да, есть проблемы, но эти проблемы не перекладываются на плечи наших граждан, избирателей», — сказал Володин.

По его словам, «государство взяло на себя полную ответственность, в бюджете заложены необходимые денежные средства», чтобы решать вопросы здравоохранения, образования, чтобы в других сферах финансирование было обеспечено, «несмотря на то, что спад в экономике присутствует». Володин заверил, что этот бюджет социально ориентированный, «37% бюджета направляются на социальные вопросы».