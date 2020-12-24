Хоум Кредит Банк объявил о запуске прямых межбанковских переводов по номеру телефона со СберБанком. Перевести деньги можно через мобильные приложения банков. Деньги зачисляются моментально.

Клиенту «Хоум Кредита» для совершения переводов необходимо иметь активную карту «Польза». Ее можно оформить онлайн в приложении «Хоум Кредит» или заполнить форму на сайте банка. Переводы в СберБанк с дебетовой карты «Польза» бесплатны. С нее можно переводить в «Сбер» без комиссии до 100 тыс. рублей в месяц. В рамках этого лимита можно также бесплатно снимать наличные с «Пользы» в любых сторонних банкоматах.

Чтобы осуществить платеж, клиенту необходимо выбрать в приложении «Хоум Кредит» перевод по номеру телефона в разделе «Оплата», указать номер телефона получателя и выбрать СберБанк в качестве банка-получателя. Похожую операцию клиент может совершить в приложении СберБанка, уточняют в «Хоум Кредите».

«Безналичные межбанковские переводы между картами СберБанка и Хоум Кредит Банка — одна из самых популярных операций в нашем банке. Ежемесячно этой опцией пользуются более 70% наших клиентов. Уверен, они оценят новый способ переводов по номеру телефона в СберБанк», — комментирует директор департамента по развитию онлайн-сервисов Хоум Кредит Банка Павел Михалев.