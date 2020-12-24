В Турции в платежной инфраструктуре VakifBank были проведены первые операции по картам «Мир».

VakifBank, один из крупнейших банков Турецкой Республики, начал принимать карты «Мир» в своих устройствах. Таким образом, сеть приема российских платежных карт расширилась на 4 200 банкоматов и около 100 тыс. торгово-сервисных предприятий, обслуживаемых этим банком.

Сотрудничество между VakifBank и платежной системой «Мир» позволит держателям национальных платежных карт при посещении Турции пользоваться своими привычными картами в еще большем количестве банкоматов и платежных терминалов, в сотнях тысяч магазинов, ресторанов и других торгово-сервисных предприятий.

Совместный проект платежной системы «Мир» и VakifBank был реализован в онлайн-режиме, все необходимые технические работы были проведены удаленно.

Напомним, карты «Мир» принимаются в Турции с апреля 2019 года.

Справка

Платежная система «Мир» — российская национальная платежная система. Участниками платежной системы «Мир» являются 265 банков, которые осуществляют прием и обслуживание карт в сети своих устройств. 151 банк занимается выпуском карт «Мир». Выдано более 89 млн карт. «Мир» принимается в десяти странах. Держатели карт могут получать различные преимущества, в том числе кешбэк до 20% у ряда партнеров платежной системы, скидки на проезд в транспорте некоторых российских городов и др.

Официальный сайт ПС «Мир» — www.mironline.ru

Официальный сайт АО «НСПК» — www.nspk.ru