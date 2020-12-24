«Справедливая Россия» не смогла собрать необходимое число подписей депутатов для обращения в Конституционный суд по вопросу о конституционности нормы о приостановке индексации пенсий работающих пенсионеров. Об этом в четверг сообщил лидер партии Сергей Миронов на последнем пленарном заседании Госдумы в рамках осенней сессии, передает ТАСС.

Для обращения в Конституционный суд необходимо собрать подписи не менее чем 90 депутатов (одна пятая от общего числа). Во фракцию «Справедливой России» на данный момент входит 23 парламентария.

«По неиндексации пенсий, к сожалению, не удалось нам собрать необходимое количество подписей для обращения в Конституционный суд. Подписались депутаты фракций «Справедливой России» и КПРФ», — сказал Миронов. По его словам, фракция ЛДПР пока не выработала свою позицию.

Путин назвал условие индексации пенсий работающих пенсионеров Президент заметил, что в Советском Союзе работающим пенсионерам пенсию вообще не платили.

Ранее политик проинформировал, что удалось собрать 56 подписей парламентариев. При этом в поддержку инициативы справедливороссов выступил один член фракции «Единой России», отметил Миронов, не став уточнять фамилию этого депутата.

Согласно изменениям в Конституции, индексация пенсий должна проводиться не реже одного раза в год в порядке, установленном федеральным законом. При этом в Основном законе не уточняется, касается ли указанная норма работающих пенсионеров.



Их пенсии не индексируются с 1 января 2016 года. Такое решение было принято для уменьшения дефицита Пенсионного фонда России. Думская оппозиция и ряд сенаторов неоднократно выступали за возобновление индексации страховых пенсий и вносили соответствующие законопроекты, но эти инициативы не нашли поддержки у Кабмина и большинства парламентариев.