Банк ДОМ.РФ ввел вклад «Ипотека в кармане».

Минимальная сумма вложения — 30 тыс. рублей, максимальная — 50 млн рублей. Срок размещения депозита — 367 дней. Доходность составляет 3,9% годовых. Вклад можно пополнять суммами от 1 тыс. рублей в течение всего срока, кроме последних 30 дней. Расходные операции не предусмотрены.

Выплата процентов осуществляется в конце срока. При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке 2,5% годовых при условии предъявления в течение срока действия вклада документа, подтверждающего принятие банком положительного решения о предоставлении вкладчику ипотечного кредита.



При размещении вклада в сумме более 500 тыс. рублей и хранении средств в течение как минимум трех месяцев предусмотрено снижение ипотечной ставки на 0,4 процентного пункта при покупке квартиры или апартаментов на вторичном рынке.