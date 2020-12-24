Россиянам следует выплатить 13-ю пенсию, а также 13-ю зарплату и стипендию, предложил председатель партии «Справедливая Россия» и руководитель думской фракции Сергей Миронов. Это нужно для стимулирования роста экономики.

«Думаю, что это не только возможно, но и необходимо сделать после новогодних каникул, когда у людей будет гулять ветер в карманах — без повышения потребительского спроса экономику не восстановить», — сказал Миронов. Он добавил, что в США вводят антикризисные меры и собираются раздать людям как минимум по 600 долларов.

Помимо этого, политик напомнил, что по состоянию на декабрь 2020 года неисполнение бюджетных расходов стало рекордным. Из 24 трлн рублей государство потратило только 19,9 трлн рублей. Миронов отметил, что власти потратят на новогодние выплаты для детей 73,5 млрд рублей. «Цифры просто смешные на фоне тех денег, что не дошли до страны», — сказал он.