Совладелец НЛМК Владимир Лисин занял первую строчку в списке богатейших россиян. Об этом свидетельствуют данные Forbes Real Time, которые приводит ТАСС.

Состояние Лисина оценивается в 26,1 млрд долларов. Он стал лидером рейтинга благодаря растущим котировкам акций Новолипецкого металлургического комбината.



На втором месте оказался глава горно-металлургической компании «Норникель» Владимир Потанин с состоянием в 26 млрд долларов. Ранее Потанин возглавлял рейтинг Forbes.

Замыкает тройку лидеров совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон, чье состояние равно 22,8 млрд долларов.