ЦБ установил официальные курсы валют на 25 декабря.

Курс доллара понизился на 61,79 копейки, составив 74,8392 рубля (75,4571 рубля на 24 декабря). Курс евро снизился на 63,35 копейки, до 91,3487 рубля (91,9822 рубля на 24 декабря).

На валютных торгах Московской биржи рубль в середине дня четверга демонстрирует укрепление к иностранным денежным единицам. На 14:06 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 74,59 рубля (минус 50 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов), курс евро — 90,97 рубля (минус 52 копейки).

Диапазоны котировок с начала сессии составляют 74,44—75,46 рубля за доллар и 90,88—91,74 рубля за евро.