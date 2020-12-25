В последнем выпуске первого сезона инвестшоу «Это к деньгам» о своем опыте инвестирования рассказывают коллеги ведущих по Банки.ру. Андрей Никольский, Наташа Смирнова, Катя Савельева, Женя Огурцова и Зоя Васютченко подводят итоги года и делятся своими инвестиционными секретами.

Подкаст Банки.ру об инвестициях «Это к деньгам» стартовал 16 октября. Он рассчитан на тех, кто начинает или только мечтает начать инвестировать. Его ведут сотрудники Банки.ру Лена Янкина, Таня Фролова и Влад Коваленко. Все действия они совершают в режиме реального времени.

Выпуски «Это к деньгам» выходят раз в неделю по пятницам и доступны на всех крупнейших стриминговых платформах.

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