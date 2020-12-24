Более 400 тыс. граждан зарегистрировались в государственной информационной системе ЖКХ (ГИС ЖКХ) в 2020 году, в итоге общее количество пользователей составило почти 4 млн человек. Об этом сообщил начальник отдела развития ГИС ЖКХ Минстроя России Дмитрий Бардин.

«На данный момент почти 4 миллиона граждан зарегистрированы как пользователи ГИС ЖКХ. Прирост именно за 2020 год составил более 400 тысяч», — сказал он на прошедшем в онлайн-формате круглом столе «Информационная открытость отрасли ЖКХ — повышение эффективности работы ГИС ЖКХ».

Бардин уточнил, что к настоящему моменту в системе зарегистрировано почти 1,3 млн многоквартирных домов и более 19 млн жилых домов, а также 254 млн лицевых счетов. При этом, по его словам, в ГИС ЖКХ интегрировано почти 5 тыс. информационных систем. «Минстрой России рассматривает цифровые технологии в сфере ЖКХ как основной инструмент для перевода массовых государственных и муниципальных услуг в электронный вид», — сказал Бардин, подчеркнув, что ведомство работает над оптимизацией системы и учтет все рекомендации по ее доработке.

Органы соцзащиты с 2021 года смогут узнавать о долгах граждан по ЖКХ из инфосистемы Об этом сообщила заместитель директора департамента развития ЖКХ Минстроя РФ Олеся Лещенко.

Согласно опросу коммерческого партнерства «ЖКХ контроль», проведенному в 37 субъектах РФ среди граждан, а также представителей управляющих организаций, ТСЖ и органов госнадзора, пользователи оценивают удовлетворенность ГИС ЖКХ в 3,4 балла по пятибалльной шкале. Стабильность работы системы респонденты оценили в 3,5 балла, удобство пользования — в 3,3 балла. Выяснилось, что общие собрания с использованием системы не проводятся в 78% ТСЖ, принявших участие в опросе. Среди проблем респонденты назвали сложные для понимания алгоритмы действий, отсутствие в инфосистеме доступа у собственников к протоколам общих собраний. «Система написана так, что простой собственник жилья не всегда понимает, какой пункт перед ним и что за ним следует», — отметил, в частности, презентовавший исследование заместитель исполнительного директора НП «ЖКХ контроль» Андрей Костянов.