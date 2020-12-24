Доля ссуд с платежами, просроченными более чем на 90 дней, в общем объеме ссуд, предоставленных физическим лицам российскими банками, на 1 декабря 2020 года составила 5,1%. Такая информация содержится в обновленной сводке Банка России по рискам кредитования физических лиц .

Как следует из материалов ЦБ, за месяц показатель не изменился (на 1 ноября он также составлял 5,1%), с начала текущего года — вырос на 0,6 процентного пункта (на 1 января равнялся 4,5%).

В материалах Центробанка уточняется, что данные не включают информацию о качестве выданных физлицам ссуд, оцениваемых в целях создания резервов на возможные потери по ссудам на индивидуальной основе.

В абсолютных цифрах объем просроченных розничных ссуд вырос в ноябре на 3,391 млрд рублей (с 1 трлн 2,684 млрд на начало месяца до 1 трлн 6,075 млрд на 1 декабря), общий объем учитываемых в сводке розничных ссуд увеличился на 136,63 млрд рублей (с 19 трлн 548,261 млрд до 19 трлн 684,891 млрд).



Резервы на возможные потери по ссудам с просроченными платежами покрывали на 1 декабря 91,7% просроченных ссуд против 90,9% на 1 ноября.