«Сбер» и входящий в его экосистему картографический сервис «2ГИС» запускают проект «Рейтинг безопасности». Как поясняется в сообщении СберБанка, это первый в России пользовательский рейтинг безопасности общественных заведений с точки зрения борьбы с распространением COVID-19. Он покажет, где лучше всего соблюдаются меры безопасности.

Рейтинг будет формироваться на основе отзывов посетителей. Они смогут оценить выполнение мер безопасности сотрудниками заведений: наличие антисептиков, использование масок, соблюдение социальной дистанции.

Сейчас пользователи могут оценить по параметрам безопасности кафе, рестораны, парикмахерские и салоны красоты. Постепенно добавятся магазины, фитнес-центры, музеи, театры и другие места, где важно соблюдать меры профилактики коронавируса.

Поставить оценку заведению пользователи смогут в его карточке на 2gis.ru — в форме создания отзыва. Посетители, которые совершили покупку в заведении и оплатили ее картой «Сбера», могут получить push-уведомление в «СберБанке Онлайн» и написать верифицированный отзыв — факт трансакции будет подтверждением, что автор отзыва, действительно, приобрел товар или услугу.

Компании с высоким рейтингом будут отмечены специальным бейджем «Здесь безопасно» в онлайн-версии 2ГИС. В будущем рейтинг появится и в мобильных приложениях 2ГИС для iOS и Android.

«Наш новый проект создан не для контроля... а для того, чтобы каждый из нас мог позаботиться о своем здоровье, здоровье своих близких, знакомых и незнакомых людей. Ведь только общими усилиями мы сможем остановить распространение COVID-19. Мы надеемся, что «Рейтинг безопасности» внесет свой позитивный вклад в эту борьбу», — комментирует старший вице-президент, директор департамента маркетинга и коммуникаций СберБанка Владислав Крейнин.



«Подтверждение оценки пользователя трансакцией в «Сбере» — ключевой элемент проекта. Благодаря ему мы точно знаем, что человек посещал заведение и может его оценивать. Это первый релиз, в котором публично проявляется синергетический эффект 2ГИС и продуктов «Сбера», — отметил CTO 2ГИС Антон Спиридонов.

