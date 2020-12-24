Банк ДОМ.РФ в партнерстве с компанией Tashir Estate запустили ипотеку по ставке от 2,7%, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Программа реализуется в рамках льготной ипотеки на новостройки, запущенной по поручению президента РФ в апреле 2020 года. Кредит по субсидированной ставке можно оформить на покупку квартир в жилом комплексе Stellar City в Москве. Льготная ставка устанавливается на весь срок кредита — до 30 лет», — говорится в релизе.

По условиям программы максимальная сумма ипотеки составляет 12 млн рублей. Первоначальный взнос — от 15% от стоимости приобретаемого объекта недвижимости.

Для получения кредита необходим минимальный пакет документов — паспорт и выписка из Пенсионного фонда РФ, она заменяет трудовую книжку и справку о доходах заемщика. Данный способ подтверждения кредитоспособности особенно актуален в условиях распространения коронавируса — выписка заказывается дистанционно, через сотрудника банка.