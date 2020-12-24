Глава банка «Открытие» Михаил Задорнов подтвердил в интервью телеканалу «Россия-24» договор с основателем группы «Сафмар» Михаилом Гуцериевым о выплате 14 млрд рублей в случае утверждения мирового соглашения между сторонами в рамках судебного иска к бывшим совладельцам Бинбанка. Значительная часть средств поступит на счета кредитной организации уже при первом платеже, отметил Задорнов.

«Я могу подтвердить, что у нас есть предварительное мировое соглашение по этому иску, но его должен закрепить Арбитражный суд Москвы. Мы представили все документы. И «Открытие», и Центральный банк как инициатор к бывшим владельцам Бинбанка, и сторона-ответчик согласовали именно эту сумму. Если будет решение московского арбитражного суда об утверждении мирового соглашения, то деньги, значительная часть первым же платежом, поступят уже на наши счета», — сказал банкир.

Ранее сообщалось, что сумма мирового соглашения, заключенного между принадлежащим ЦБ банком «Открытие» и основателем группы «Сафмар» миллиардером Михаилом Гуцериевым, составит около 14 млрд рублей. Погашение обязательств по соглашению будет проводиться в рассрочку.