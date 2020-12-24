Меры правительства России по сдерживанию цен на социально-значимые продукты пока не привели к замедлению инфляции в целом, говорится в экономическом мониторинге Счетной палаты (СП) за 16—23 декабря 2020 года.

«Государственные меры по сдерживанию цен на социально-значимые продукты, введенные в середине декабря, дали определенный положительный результат, выражающийся в снижении цен на сахар и подсолнечное масло (за неделю с 15 по 21 декабря на 3,2% и 1% соответственно), однако на текущий момент это не привело к замедлению инфляции в целом. В результате на третьей неделе декабря потребительские цены продолжили расти темпами 0,2%, выведя годовую инфляцию за границу 4,5%», — отмечается в документе.

Как поясняет ведомство, очевидно, что меры правительства России по сдерживанию роста цен оказались эффективными только в отношении определенных видов продуктов. Однако, так как масло подсолнечное и сахар занимают менее 1,5% в структуре потребительских расходов, их удешевление не оказало заметного влияния на динамику инфляции.

Банк России не видит рисков дефляции в российской экономике В ЦБ ожидают стабилизацию инфляции на целевом уровне 4% не позднее 2022 года.

В последние недели декабря рост цен традиционно поддерживается сезонным увеличением спроса, поэтому даже с учетом антиинфляционной политики едва ли следует ожидать существенного замедления инфляции на последней неделе года, говорится в мониторинге СП. «Основываясь на текущих данных, можно сделать вывод, что по итогам декабря инфляция может достигнуть 0,7—0,8%, повторив апрельский рекорд, а в целом за год приблизится к 5%. Так, Банк России уже скорректировал свой прогноз по инфляции до 4,6—4,9% по итогам 2020 года», — сообщает Счетная палата.