Инфляционные ожидания и наблюдаемая населением инфляция в декабре продолжили возрастать, свидетельствуют данные опросов ООО «инФОМ», которые проводятся по заказу Банка России.

«Медианные оценки как наблюдаемой, так и ожидаемой населением инфляции продолжили возрастать. Прогнозы инфляции профессиональных аналитиков на 2021 и 2022 годы практически не изменились (вблизи 4%)», — отмечается в материале «Инфляционные ожидания и потребительские настроения», опубликованном на сайте ЦБ.

Медианная оценка инфляции за последние 12 месяцев, наблюдаемой населением, составила 12%, увеличившись по сравнению с предыдущим месяцем на 1,3 процентного пункта. Медианная оценка ожидаемой в ближайшие 12 месяцев инфляции в декабре составила 11,5%, что на 1,4 п. п. выше значения ноября. Изменение было синхронным для респондентов как со сбережениями, так и без сбережений, отмечается в обзоре.



Основным фактором роста оценок ожидаемой и наблюдаемой населением инфляции, как и в ноябре, был рост цен на отдельные часто покупаемые продовольственные товары. Так, в декабре респонденты еще более часто говорили об удорожании сахара, растительного масла, яиц. Ускорение роста цен на эти товары в октябре и ноябре отмечалось и Росстатом. Оно связано с факторами со стороны предложения и имеет временный характер, уточняется в исследовании.

В декабре росли и качественные оценки инфляции, как текущей, так и будущей. При этом наиболее сильно увеличились оценки роста цен за прошедший месяц, что подтверждает значительную обеспокоенность граждан именно фактическим ростом цен.

«Повышение качественных оценок ожидаемой ценовой динамики как на месячном, так и на годовом горизонте было небольшим. Такое соотношение качественных оценок роста цен в текущем и следующем месяце указывает на то, что респонденты преимущественно воспринимают наблюдаемое ускорение роста цен как временное», — сказано в обзоре.

Инфляционные ожидания населения на три года вперед в декабре также несколько возросли. Примерно половина опрошенных считает, что инфляция будет устойчиво выше 4%.

«Сохранение высокой чувствительности инфляционных ожиданий населения к динамике цен на отдельные товары создает риски вторичных эффектов: увеличение ожиданий из-за временных факторов может усиливать инфляцию из-за снижения чувствительности спроса к повышению цен. Поэтому мониторинг инфляционных ожиданий является важным аспектом анализа при принятии решений по денежно-кредитной политике», — поясняют аналитики.

