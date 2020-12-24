Федеральная антимонопольная служба РФ согласовала ходатайство «Ростелекома», МТС, «ВымпелКома» (торговая марка «Билайн») и «МегаФона» о создании совместного предприятия в сфере 5G, говорится в сообщении ведомства.

«21 декабря Федеральная антимонопольная служба рассмотрела ходатайство о даче предварительного согласия на заключение операторами подвижной радиотелефонной связи соглашения о совместной деятельности на территории Российской Федерации по построению сетей стандарта 5G. ФАС России согласовала сделку при условии выполнения предписания, направленного на обеспечение конкуренции на рынке оказания услуг связи», — сообщило ведомство.

Предписание направлено на создание равного доступа к радиочастотам для всех участников рынка подвижной радиотелефонной связи.

В частности, операторам связи, участвующим в сделке, необходимо разработать и согласовать с антимонопольным органом условия использования инфраструктуры и (или) совместного использования радиочастот и условий предоставления инфраструктуры для MVNO операторов связи.

«Доступ к высвобождаемому радиочастотному спектру для строительства сетей стандарта 5G и последующее оказание услуг подвижной радиотелефонной связи на сетях 5G — это возможность оказывать на территории Российской Федерации услуги связи нового поколения», — отметил заместитель руководителя ФАС России Алексей Доценко.