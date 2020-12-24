Правительственная комиссия по законопроектной деятельности рассмотрела инициативу о предоставлении бесплатного доступа к социально значимым сайтам, сообщил председатель правления Ассоциации юристов России (АЮР) Владимир Груздев.

«Проектом предусмотрено, что услуги связи по передаче данных в Интернете для доступа к социально значимым сайтам станут бесплатными. Подобные изменения необходимы для обеспечения доступности государственных услуг и возможности получения их в дистанционном режиме», — пояснил Груздев.

По его словам, такие форматы взаимодействия власти и граждан особенно актуальны в случае экстренных ситуаций, например введения ограничительных мер во время пандемии.

«Пользователям не придется платить за трафик при подключении к сайтам, которые войдут в перечень, а в случае нулевого баланса абонент также сможет заходить на ресурсы из списка. Регистр социально значимых ресурсов утверждается отдельно. При этом в него войдут не только государственные сайты. Это могут быть СМИ, соцсети, ресурсы нотариата и т. п.», — отметил председатель правления АЮР.