Рубль завершил основную валютную сессию четверга укреплением к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.



Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск понизился на 1,07 рубля к предыдущему закрытию и составил 74,01 рубля. С начала торговой сессии было проведено 48,4 тыс. сделок на 2,5 млрд долларов, диапазон котировок составил 73,9475—75,46 рубля за доллар.

Курс евро на тот же момент времени равнялся 90,1725 рубля, уменьшившись на 1,31 рубля по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено 7,7 тыс. сделок на 407,7 млн евро по курсам от 90,0825 до 91,7375 рубля за евро.

Рубль быстро укрепляется, игнорируя снижение нефти и новые санкционные угрозы, отмечает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

«На старте сессии рубль продемонстрировал небольшое кратковременное ослабление из-за умеренного ухудшения внешнего фона. Однако затем российская валюта устремилась вверх, реагируя на восходящий импульс мировых рынков и нефти. Новая антироссийская риторика со стороны США, в том числе направленная против «Северного потока — 2», вызвала лишь небольшое и кратковременное воздействие на рублевые активы. Инвесторы готовы избавляться от них только при реальной угрозе новых санкций, учитывая сложившиеся благоприятные рыночные условия, особенно в сырьевом секторе, создающие повышенный спрос на российские акции, что приводит к притоку иностранной валюты, способствуя укреплению рубля», — комментирует эксперт.