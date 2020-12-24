Банк России в четверг, 24 декабря, сообщил о назначении Татьяны Савицкой уполномоченным по правам потребителей финансовых услуг, сообщает пресс-служба регулятора.

«В соответствии со статьей 4 федерального закона от 4.06.2018 № 123-ФЗ «Об уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг» совет директоров Банка России 24 декабря 2020 года принял решение: назначить с 1 января 2021 года Савицкую Татьяну Михайловну на должность уполномоченного по правам потребителей финансовых услуг в следующих сферах: кредитная кооперация, деятельность кредитных организаций, деятельность ломбардов, деятельность негосударственных пенсионных фондов», — пояснили в Центробанке.

Кроме того, совет директоров определил с 1 января 2021 года сферы финансовых услуг финансового уполномоченного Виктора Климова: страхование, кредитная кооперация, деятельность кредитных организаций, деятельность ломбардов, деятельность негосударственных пенсионных фондов.