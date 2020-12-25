Вице-премьер и полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев предложил ввести акциз для компаний при приеме на работу иностранных сотрудников для новых проектов на Дальнем Востоке и в Арктике. Об этом он рассказал в интервью РБК .

«Нас беспокоит большое количество иностранной рабочей силы, используемой при строительстве объектов на Дальнем Востоке. Там десятки тысяч человек работают со всего мира: и из республик бывшего СССР, и из Китая, и из других стран. Все хорошо, но только правительство существует для того, чтобы давать работу прежде всего гражданам нашей страны», — пояснил Трутнев. По его словам, надо, чтобы россияне работали и получали достойную заработную плату.



Опрос: более 40% россиян считают, что компании должны доплачивать за работу из дома Около половины участников опроса полагают, что компании могут перевести своих сотрудников на «удаленку» навсегда.

Эта мера, если ее одобрят премьер-министр Михаил Мишустин и президент РФ Владимир Путин, не коснется существующих проектов, потому что есть закон о «дедушкиной оговорке», не позволяющий ухудшать имеющиеся условия. «Мы не тронем существующие проекты, потому что есть закон «о дедушкиной оговорке», мы не можем ухудшать имеющиеся условия. Но в отношении будущих проектов у меня есть большое желание немножечко подкрутить ручку регулирования и сделать так, чтобы [компании] потихонечку начинали платить за иностранную рабочую силу. Хочешь привлечь кого-то из-за рубежа — пожалуйста, заплати акциз, причем так тихонечко, по нарастающей. Не хочешь платить акциз — привлекай наших рабочих. Нам надо, чтобы россияне работали и получали достойную заработную плату. Зачем нам создавать условия для развития экономик окружающих стран?» — пояснил Трутнев.