Уголовное дело в отношении ведущего специалиста-эксперта валютно-финансового департамента (ВФД) МИД РФ Натальи Агальцовой о крупной растрате поступило в Пресненский суд Москвы для рассмотрения по существу. Об этом ТАСС накануне сообщили в суде.

«В суд поступило уголовное дело Натальи Агальцовой, обвиняемой по части 4 статьи 160 Уголовного кодекса РФ (растрата в особо крупном размере). Первое заседание по данному делу запланировано на 30 декабря», — сказали в суде, не уточнив иных подробностей. Источник ТАСС, близкий к следствию, сообщил, что обвиняемая — бывший специалист ВФД МИД РФ. «В деле фигурирует сумма растраты почти в 1 миллион долларов», — сказал собеседник агентства.

В МИД РФ подтвердили факт пропажи в прошлом году крупной суммы денег. «В 2019 году МИД России обнаружил пропажу крупной суммы наличных средств в кассе валютно-финансового департамента, — пояснили ТАСС в российском дипведомстве. — По факту исчезновения денег руководство министерства сразу обратилось в правоохранительные органы. После проведенных следственных действий в качестве обвиняемой по уголовному делу была привлечена сотрудница валютно-финансового департамента министерства». Следствие по делу завершено, обвинительное заключение утверждено прокурором, добавили в министерстве.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что осенью прошлого года в МИД накануне инкассации была обнаружена недостача порядка 1 млн долларов. Деньги, о которых идет речь, были платой, полученной российским МИД за консульские услуги от Ирана. Посольство РФ в Тегеране не могло отправить их в Москву денежным переводом из-за международных санкций. В итоге деньги переправили в Россию дипломатической почтой.



В день инкассации Агальцова заявила, что заболела, и не пришла на работу. В ее кабинете была обнаружена часть денег из перевода. В отношении нее было возбуждено уголовное дело о краже, но позже его переквалифицировали по статье «Растрата». Женщину арестовывать не стали, она находилась под подпиской о невыезде во время следствия. По делу свидетелем также проходит ее сожитель.