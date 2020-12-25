В следующем году будут делать накопления 64% россиян, но в 2020 году реально откладывать деньги удавалось лишь 28% опрошенных, говорится в исследовании сервиса «Работа.ру». Более половины респондентов (52%) в этом году откладывали до 10% доходов, четверть россиян (26%) смогли накапливать до 20% от зарплаты, 14% — до 50%, а 8% опрошенных отметили, что откладывали более 50% доходов.

Согласно исследованию, 40% респондентов хотели бы откладывать до 10% доходов ежемесячно. Почти столько же опрошенных (37%) хотели бы накапливать до 20% доходов, 15% респондентов будут копить до 50% доходов, а 8% — более 50%.

Накопления для страховки себя от непредвиденных финансовых трудностей, связанных с увольнением или задержкой зарплаты, планируют делать 35% опрошенных. Четверть россиян будут создавать финансовую подушку на случай форс-мажорных обстоятельств, 15% участников исследования отметили, что будут копить деньги на покупку квартиры или дачи, 13% планируют откладывать деньги на отпуск, 12% — на ремонт, а 10% — на покупку автомобиля. Также 8% жителей России будут делать накопления на оплату собственного образования, а 6% — на оплату образования для детей, 4% опрошенных начнут откладывать деньги на пенсию, 3% — на покупку бытовой техники, 2% — на приобретение смартфонов и гаджетов. По 1% респондентов рассчитывают накопить на свадьбу или рождение ребенка.