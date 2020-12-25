Банк России приказом от 25 декабря отозвал лицензии ООО «Розничное и корпоративное страхование» (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 0473, Москва) на осуществление добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни, и на осуществление имущественного страхования. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Как поясняется, данное решение принято в связи с нарушением компанией установленных Банком России требований к порядку инвестирования собственных средств (капитала) страховщика, с учетом наличия угрозы правам и законным интересам страхователей, застрахованных лиц, выгодоприобретателей. ЦБ принял во внимание тот факт, что в течение одного года выдавал страховщику предписания из-за нарушений, следует из релиза.



Компания «Розничное и корпоративное страхование» должна исполнить обязательства, возникающие из договоров страхования, в том числе произвести страховые выплаты по наступившим страховым случаям, подчеркивают в числе прочего в Центробанке.