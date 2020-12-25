Фондовые торги в РФ стартовали в пятницу разнонаправленно, показывают данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи по состоянию на 10:10 мск потерял 0,15% к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 3 231,98 пункта. Индекс РТС повысился на 0,2% — до отметки 1 381,09.

«Внешний фон на открытии торгов пятницы складывается умеренно позитивный. Цены на нефть накануне завершили сессию небольшим повышением, а настроения на мировых фондовых площадках преимущественно оптимистичны», — указывает аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова.

Она предположила, что «в начале сессии российские фондовые индексы, вероятно, предпримут очередные попытки роста ввиду сохранения преимущественно оптимистичных настроений за рубежом». «Веских драйверов для покупок на биржах в пятницу, однако, не будет — западные площадки закрыты на католическое Рождество», — добавляет Кожухова.

«Сегодня западные рынки будут закрыты по случаю празднования католического Рождества. Так что нам предстоит торговаться без внешних ориентиров. В таких условиях ждем нейтральную динамику «голубых фишек» и смещения спроса в сторону «второго эшелона», где по отдельным бумагам могут быть сильные движения», — прогнозирует главный аналитик компании «Алор Брокер» Алексей Антонов.

