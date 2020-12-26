🔸 Что будет с экономикой в случае запуска цифрового рубля, сколько будут стоить нефть и доллар в 2021 году? Директор по инвестициям Saxo Bank Стин Якобсен все это знает и рассказал Банки.ру.



🔸 Число банкротств физлиц осенью выросло почти на 70%, и их количество с появлением внесудебной процедуры лишь продолжит расти. Однако получившие статус банкрота от проблем не избавляются и все чаще пытаются взять новые кредиты. В том, какие последствия ждут освобожденных от долгов, разбираемся здесь.



🔸 В 2021 году систему государственных гарантий могут распространить на полисы страхования жизни и программы негосударственного пенсионного обеспечения. Что это даст потребителям и участникам рынков, читайте в статье «Как в банке».



🔸 Акции — это инструмент повышенного риска, ведь в периоды кризиса они могут падать в цене на 30—40% и более. Так что, несмотря на кажущуюся простоту, к их выбору нужно подходить более чем осознанно. О том, что нужно делать, рассказываем в рубрике #оденьгахпросто.

🔸 Все знают, что снимать наличные с кредитной карты невыгодно. ОТП Банк ломает стереотипы и платит кешбэк за снятие наличных с кредитки «120 дней без процентов». В чем подвох, выясняем в «Разборе Банки.ру».