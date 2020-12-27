Энергомашбанк продлевает до 30 июня 2021 года действие акции «Бизнес-каникулы» по начислению 4% годовых на остаток по счетам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Акция дает возможность получать на остаток от 10 рублей на расчетном счете в рублях 4% годовых. Для участия в ней достаточно направить в банк заявление. Клиентам, уже присоединившимся к акции, начисление процентов продлевается автоматически до 30 июня 2021 года. Выплата начисленных процентов будет осуществляться 31 декабря 2020 года, а с 1 января 2021 года — ежемесячно», — говорится в релизе.

Напомним, что акция «Бизнес-каникулы» стартовала в апреле 2020 года и распространяется на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, имеющих счета в банке.