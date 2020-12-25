Банк России с 25 декабря 2020 года присвоил статус центрального контрагента и выдал лицензию на осуществление банковских операций АО «Небанковская кредитная организация — центральный контрагент «РДК», а также переоформил лицензию организации на осуществление клиринговой деятельности. Сообщение об этом опубликовано на сайте регулятора.

«Присвоение АО «НКО ЦК «РДК» статуса центрального контрагента осуществлялось в соответствии с переходными положениями федерального закона от 29 декабря 2015 года № 403-ФЗ2, касающимися юридических лиц, до дня вступления в силу этого закона не являющихся кредитными организациями и осуществляющих функции центрального контрагента», — говорится в релизе.

На дату вступления в силу указанного закона функции центрального контрагента осуществляли три организации: АО «Банк «Национальный Клиринговый Центр», АО «Клиринговый центр МФБ» и АО «Расчетно-депозитарная компания».

Таким образом, АО «Расчетно-депозитарная компания» является третьей и последней организацией, которой Банк России присвоил статус небанковской кредитной организации — центрального контрагента в соответствии с вышеуказанным федеральным законом, поясняет регулятор.



Уточним, что первые две вышеупомянутые организации сейчас ведут деятельность как АО «Небанковская кредитная организация — центральный контрагент «Национальный Клиринговый Центр» и АО «Небанковская кредитная организация — центральный контрагент «Клиринговый центр МФБ».