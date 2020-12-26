Московский Индустриальный Банк (МИнБанк) расширяет условия программы рефинансирования действующей ипотеки в стороннем банке, говорится в релизе финучреждения.



Так, банк включил в перечень рефинансируемых кредитов ранее выданные жилищные кредиты на приобретение готовых таунхаусов и жилых домов, а также на покупку квартир, апартаментов и таунхаусов на стадии строительства.

«Рефинансировать кредит можно по ставке от 6,9% годовых на срок до 30 лет. Минимальный размер кредита — 300 тыс. рублей. Максимальная сумма не может превышать 30 млн рублей для Московского региона, Санкт-Петербурга и Ленинградской области (15 млн рублей — для других регионов). Размер нового кредита может составлять до 80% рыночной стоимости объекта недвижимости. Программа рефинансирования ипотечных кредитов позволяет объединить несколько кредитов разных банков, при этом часть суммы может быть направлена на потребительские цели заемщика», — отмечается в сообщении.